Deputado petista Jonas Lima afirma que oposição quer ganhar eleição de 2018 com CPI da BR-364 na Aleac

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 25/04/2017 13:10:53

Apesar de fazer parte de um partido que chegou ao poder propondo CPIs, o deputa Jonas Lima (PT) usou a tribuna para tentar desqualificar os pedidos de instalação de comissões parlamentares para investigar a venda ilegal de casas na Sehab e nos supostos desvios de recursos da BR-364.

Para Lima, antes das administrações petistas, “a oposição já ganhou eleição com esta estrada, na época de Flaviano, Aluízio bezerra. E eles querem voltar a ganhar eleição de novo com a BR. Não sou contra o sonho da oposição querer colocar a BR numa CPI, mas o povo brasileiro não acredita mais nas investigações”.

Jonas Lima afirma que a CPI da BR-364 já nasceu falida. Isso não existe. Pra quê mais que o MPF tanto tem trabalhado Brasil a fora? Fala-se tanto de bilhão, bilhão pra qui, bilhão pra lá. Será que os órgãos fiscalizadores não têm qualidade de fiscalizar estas obras? Será que uma CPI pode fazer melhor? “, questiona.

O petista comparou os gastos da BR-364 com os custos da construção de uma ponte no Estado do Amazonas. “Se uma ponte custou mais de um bilhão, como é que podemos construir mais de 600 quilômetros de estrada sem gastar mais de um bilhão?”, finaliza Jonas Lima.

“O PT não tem medo de CPI”

O líder do PT na Casa, deputado Lourival Marques também entrou no debate da CPI da BR-364. “A CPI é criada para entregar o relatório para o MPF, mas as informações que os deputados de oposição apresentam são dados dos órgãos de fiscalização. O PT não tem medo de CPI. Nós não temos medo da CPI da BR nem da CPI da Sehab. Que façam logo as CPIs porque os deputados de oposição querem levar esta questão até 2018”.