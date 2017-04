Comandante Julio Cesar diz que policial militar do Acre é um dos mais valorizados do Brasil

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 25/04/2017 10:34:54

Em alusão ao Dia do Policial Militar, comemorado anualmente em 21 de abril, a Câmara de Vereadores de Rio Branco homenageia a PM do Acre.

A sessão conta com as presenças de oficiais da corporação, entre eles o comandante da PM, o coronel Julio Cesar. Em discurso, ao falar sobre os números da PM e o privilégio de ser policial militar, o coronel disse que “o PM do Acre é um dos mais valorizados do Brasil”. “Não é a polícia mais equipada do Brasil. Estamos avançando. O policial militar do Acre é um dos mais valorizados”, disse.

O vereador N. Lima, do DEM, que é policial aposentado, lembrou que o PM é uma espécie de “faz tudo”. “Quem tá lá dentro sabe que o policial tem 1001 utilidades. E a minha polícia, Polícia Militar do Acre é a mais honesta do Brasil. O governo não dá valor a essa instituição”, disse o parlamentar.

A sessão foi proposta pelo vereador Artemio Costa, do PSB.