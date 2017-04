Trecho na Ladeira do Bola Preta desmorona outra vez e prefeitura dá prazo de 15 dias para recuperação

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 24/04/2017 10:13:09

Após a forte chuva deste domingo, um trecho na Ladeira do Bola Preta, acesso à região da Baixada da Sobral, desmoronou e ocasionou a interdição de metade da pista. O desbarrancamento ocorreu no local onde passa o igarapé Palheiral. Recentemente, a prefeitura de Rio Branco construiu uma galeria no local.

O prefeito Marcus Alexandre Viana esteve nesta segunda-feira pela manhã com uma equipe averiguando a situação. A assessoria de imprensa da prefeitura informou que por causa da complexidade da obra os serviços de reconstrução do local afetado têm prazo de 15 dias.

“Será preciso refazer toda a galeria. Uma obra mais complexa.Desde a alagação de 2015 que essa galeria vem apresentando problemas. Agora com esse volume de chuva culminou com esse problema grande. As obras iniciam hoje à tarde e tem previsão de conclusão em 15 dias”, informou a assessoria do prefeito.