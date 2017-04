Rumo à privatização, Eletroacre mostra cenário eufórico

24/04/2017

Sindicalistas desconfiam que o tom eufórico do balanço da Eletrobras Distribuição Acre, divulgado recentemente, seja para agradar o mercado na caminhada que a empresa faz rumo à privatização. “É possível”, disse o presidente do Sindicato dos Urbanitários do Acre, Fernando Barbosa, que vai analisar os dados para melhor diagnóstico.

“No cenário nacional, o Acre configura-se como um território de grandes oportunidades, pois, além dos incentivos do Governo Estadual para fomentar os setores econômicos, o Estado está localizado num eixo de vultosos investimentos previstos e em execução, com os recursos nacionais e internacionais. Esses investimentos são essências para o avanço do desenvolvimento local, pois o fortalecimento da infraestrutura de base é primordial para o incentivo de novas atividades econômicas e a consolidação das já existentes”, diz o balanço, em tom otimista. Os dados são referentes ao exercício de 2016.

O balanço também diz que a empresa mantém boa relação com os sindicatos aos quais seus funcionários são filiados. “A companhia reconhece as entidades sindicais como legítimas representantes de seus empregados, respeitam as opções de filiação de seus empregados e mantêm uma interação constante com as entidades sindicais por meio de uma assessoria instituída para esta finalidade”, afirma o balanço.

O balanço também mostra perdas ocorridas no ano passado, as quais, segundo a própria empresa, passam dos 24% em decorrência pelo clima diferenciado –muito seco no primeiro semestre. “A companhia encerrou 2016 com uma perda total de 24,27%, apresentando um aumento de 0,95pp em relação ao ano de 2015. Tal comportamento pode ser explicado pela atipicidade do clima durante o primeiro semestre do ano, que historicamente é chuvoso e com temperaturas amenas, mas que em 2016 foi seco e com altas temperaturas. Considerando o perfil da carga do estado, massivamente de equipamentos de refrigeração, as altas temperaturas influenciam negativamente nas perdas não técnicas bem como nas perdas técnicas”, argumenta a empresa.