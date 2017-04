PMRB emite nota explicativa sobre gastos de R$ 2 mi em manutenção de internet

Da redação ac24horas - 24/04/2017 07:58:38

A prefeitura de Rio Branco emitiu nota no último sábado (23), complementando as informações a respeito dos gastos de quase R$ 2 milhões por ano em manutenção do sistema de internet do município, onde está incluído o sinal de internet grátis.

A prefeitura admite que na matéria publicada já é informada a quantidade de serviços a serem prestados pela empresa, mas ressalta não ser somente para o serviço de internet social na Praça da Revolução, na Rodoviária Internacional, no Terminal Urbano e nos Terminais de integração.

“O referido contrato dispõe sobre a contratação de empresa especializada para fornecimento do serviço de manutenção e suporte técnico da Rede Metropolitana “Prefeitura Digital” da Prefeitura Municipal de Rio Branco. Salientamos que o projeto “Prefeitura Digital”, contempla a Rede Metropolitana utilizada pela administração municipal, que é formada hoje uma rede híbrida ou seja, uma rede sem fio e uma malha de fibra óptica com mais de 10Km já instalado”, diz a nota.

O documento informa ser o contrato de manutenção de toda a rede metropolitana da Prefeitura de Rio Branco com a manutenção de equipamentos (com substituição em caso de defeitos) de mais de 100 unidades administrativas.

A prefeitura reiterou que o projeto “Rio Branco Digital” é um dos componentes de manutenção do referido contrato e reafirmou o compromisso com a população na disponibilização de serviços para um acesso democrático à informação e à inclusão digital.