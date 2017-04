O desafio da ‘baleia azul’ em tempos de governos do PT no Acre

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 24/04/2017 19:40:28

Bom dia! Boa tarde! Boa noite!

Vamos jogar, meus três leitores? Estou propondo um jogo de 10 desafios aos eleitores acreanos. Diferente dos 50 desafios da ‘baleia azul’ que a gurizada joga na internet, ao final, o jogador dificilmente vai cometerr suicídio, mas vai relembrar promessas não cumpridas pelos cardeais petistas que se revezam no poder ao longo dos últimos 20 anos. O desafio também tem caráter educativo, já que o eleitor poderá ficar atendo aos projetos mirabolantes que deverão ser apresentados na próxima eleição e com certeza divulgados como o que há de mais “novo” na velha política do Acre.

O nosso jogo vou chamar de ‘mapinguari vermelho’. Bom vamos aos desafios. Como mantenedor do jogo, eu proponho que o primeiro desafio aos jogadores será fotografar três pessoas empregadas na época da promessa dos 40 mil empregos. O segundo desafio é colher o depoimento de três trabalhadores rurais que ganharam dinheiro com o manejo florestal. O terceiro desafio é fotografar três casas que tenham o piso com madeira da fábrica de tacos. O quarto desafio será fotografar três famílias que moram nas 20 mil casas prometidas nos primeiros oito anos de governo do PT.

O quinto desafio é colher o depoimento de três famílias que sobrevivem do extrativismo nas reservas florestais criadas pelos governos do PT. O sexto desafio é fotografar um helicóptero pousando para deixar um paciente no novo Pronto Socorro. O sétimo desafio é fotografar um veículo ou um pedestre atravessando a ponte que foi prometida em Rodrigues Alves. O oitavo desafio é comprar um quilo de farinha na Ceasa de Cruzeiro do Sul. O nono desafio é entrevistar um médico formado na faculdade de medicina que foi prometida para Cruzeiro do Sul.

O décimo desafio é fotografar três ruas do Programa Ruas do Povo, que iria pavimentar todas as ruas de todas as cidades do Acre, que não apresentem buracos. Cumprindo estes 10 desafios do ‘mapinguari vermelho’, o eleitor ganha a lista completa das promessas não cumpridas pelos gestores petistas, além de ganhar uma inscrição na Sehab para concorrer ao restante das 10 mil casas que serão entregues na Cidade do Povo, um par de luvas de borracha da fábrica prometida para Xapuri e um quilo de peixe do frigorífico do Juruá e um passeio na belíssima BR-364.

Se passar mal durante o passeio na rodovia dos bilhões, procure a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município de Cruzeiro do Sul, que deverá contar com o Bolsa Parteira prometido. Já que está em na bela CZ, você pode aproveitar para conhecer o projeto de revitalização do Igarapé Preto, promessa que está no plano de governo do atual gestor. Na volta para capital, tente conhecer o Complexo Industrial Florestal de Tarauacá. Chegando em Rio Branco, não esqueça de visitar a ponte que liga o bairro Quinze ao Aeroporto Velho, promessa que ainda não saiu do papel.

Depois de receber os prêmios do desafio do ‘mapinguari vermelho’, garanto que você não vai pensar em cometer suicídio, mas terá a oportunidade de avaliar melhor as promessas que vai acreditar nas eleições 2018. Muita atenção, meus três leitores, o blog do Ray não envolve prêmio em dinheiro, muito cuidado com a Odebrecht ao final do desafio. Boa sorte!