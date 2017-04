Nome incompleto da vice-governadora do Acre em questão do concurso da PM repercute nas redes sociais

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 24/04/2017 18:30:26

A questão de número 34 da prova do concurso da Polícia Militar do Acre, realizada neste domingo, 23, vem repercutindo nas redes sociais. O assunto é bastante comentado porque cita políticos conhecidos do estado.

A prova faz o seguinte questionamento com cinco opções para resposta: “Nas eleições de 2014, houve a composição dos poderes executivo e legislativo para quatro anos de governo. O cargo de vice-governador do Acre nessa eleição foi ocupado por: Nazareth M. Araújo Lambert; Wherles Fernandes da Rocha; Sebastião Machado Oliveira; Sérgio Oliveira Cunha e Jéssica Rojas Sales”.

Como a resposta é a letra “a”, Nazareth M. Araújo Lambert, internautas chegaram a suspeitar que se trata de uma promoção a atual vice-governadora do Acre, cotada para ser candidata a governadora pelo PT em 2018. Mas a polêmica vai além. É que o nome da vice governadora foi redigido de forma incompleta. Em vez de Maria Nazareth Mello de Araújo Lambert, o nome foi abreviado para Nazareth M. Araújo Lambert. O suficiente para aumentar​ a polêmica.

Ninguém do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), empresa responsável por aplicar o certame foi encontrado, para responder se a questão será ou não cancelada.

Ao todo, 29,5 mil candidatos participaram do certame de seleção. Os gabaritos estarão acessíveis nesta terça-feira, 25.