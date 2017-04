Cidadania: Moradores da Cidade do Povo recebem edição especial do projeto “MP na Comunidade”

Nesta segunda-feira, 24, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) deu início a mais uma edição do projeto MP na Comunidade. Desta vez, os beneficiados são os moradores da Cidade do Povo, o maior conjunto habitacional do Estado.

Durante toda a semana, serão oferecidos no local os serviços disponíveis nas unidades ministeriais, como assistência jurídica e interlocução com outros órgãos em situações que não fazem parte das atribuições do Ministério Público.

Pela manhã, o procurador-geral de Justiça Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto esteve na escola Frei Heitor Maria Turrini para fazer a abertura das atividades. “A Cidade do Povo merece uma atenção especial do Ministério Público, por isso, fizemos questão de trazer a primeira edição do MP na Comunidade deste ano para o conjunto. A ideia é colaborar, ajudar e buscar melhorar o que está bom e tornar bom o que não estiver”, comentou.

A 31ª edição do Projeto MP na Comunidade que envolve a participação de profissionais do Núcleo de Atendimento Psicossocial em Dependência Química (NATERA), Centro de Atendimento à Vítima (CAV) e Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC).

As atividades marcadas o período de 24 a 28 irão anteceder o “Dia D”, marcado para sábado, 29, quando acontecerá o atendimento ampliado feito por equipes do Ministério Público e instituições parceiras.

Em breve, o MPAC terá uma unidade permanente na Cidade do Povo. No local funcionarão o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), Centro de Atendimento à Vítima (CAV), Núcleo de Atendimento Psicossocial em Dependência Química (Natera) e o Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição (NUPIA), este último criado para incentivar a negociação, mediação e conciliação.

