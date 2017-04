Jovem é executado próximo ao estádio Florestão, em Rio Branco

Da redação ac24horas - 24/04/2017 10:23:43

Na noite deste domingo (23), um jovem ainda sem identificação foi encontrado morto no Ramal do Sinteac, localizado na Via Verde, em frente ao Estádio Florestão, em Rio Branco.

Segundo o delegado Rêmulo Diniz, responsável pelas investigações, o crime tem caráter de execução, já que a vítima foi alvo de pelo menos seis disparos de arma de fogo, a maioria disparados pelas costas e em um curto espaço.

Na delegacia, ninguém chegou a registrar um boletim de ocorrências de desaparecimento e no Instituto Médico Legal (IML), nenhum parente se apresentou para o reconhecimento do corpo.

Mesmo sem o reconhecimento, o delegado já investiga o caso e busca informações a respeito do crime. No local, populares não quiseram colaborar , disseram apenas terem ouvidos os disparos e em seguida encontraram o jovem morto.