PRF: Feriadão de Tiradentes com redução de feridos em acidentes

Da redação ac24horas - 24/04/2017 16:25:26

A Polícia Rodoviária Federal divulgou nesta segunda-feira, 24, o balanço da Operação Tiradentes realizada nas estradas federais do Acre. Os dados incluem as rodovias de Rondônia e mostram que ocorreram 20 acidentes com 21 feridos mas nenhum morto durante o feriadão. Assim, houve uma redução de 19% nos feridos.

Foram fiscalizados nos quatro dias de operação 3.849 veículos e 5.463 pessoas, destas 1.378 realizaram teste etílico, sendo que 27 condutores foram autuados por dirigir sob efeito de álcool e 14 detidas. Foram apreendidos 1,5 quilo de maconha, três espingardas, 20 munições, madeira sem documentação, entre outras ações.