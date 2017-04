Estágio: TJAC abre edital para transferência de turno para acadêmicos de Direito

Da redação ac24horas - 24/04/2017 16:32:46

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) publicou edital nº 14/2017 no Diário da Justiça Eletrônico, desta segunda-feira (24), para consultar os candidatos aprovados para o turno matinal, no processo seletivo para contratação de estagiários de estudantes de nível superior na área de Direito, para possível transferência para o turno vespertino. Segundo consta no edital, o número de candidatos aprovados para o turno da tarde, não foi suficiente para suprir as necessidades das unidades judiciárias.

O edital, assinado pela presidente do TJAC, desembargadora Denise Bonfim, determina prazo de cinco dias úteis para manifestação dos aprovados interessados, contados a partir de hoje. O processo seletivo em questão é referente ao edital nº 5, publicado no Diário da Justiça nº 5.621, de 15 de abril de 2016 e leva em consideração a precisão de formação de quadro reserva para eventuais necessidades a serem preenchidas.

Processo

O candidato que tiver interesse pela transferência deverá preencher e imprimir o requerimento, disponibilizado no sítio www.tjac.jus.br, na área destinada ao processo seletivo. O requerimento, depois de devidamente preenchido e assinado, deverá ser entregue, no prazo exigido, na Gerência de Desenvolvimento de Pessoas (GEDEP) deste Tribunal, localizada na Rua Tribunal de Justiça – Centro Administrativo, Rodovia BR-364 Km 2 – Via Verde, no horário compreendido das 08h às 13h e de 15h às 18h.

Os candidatos que forem transferidos poderão ser convocados enquanto durar a vigência do certame, a critério da Administração, seguindo a ordem de classificação. A transferência do candidato para o turno vespertino implicará na perda de sua classificação para o turno da manhã.

As vagas existentes serão preenchidas de acordo com a ordem de classificação no processo seletivo.