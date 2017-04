Dupla armada invade casa, agride proprietários e rouba pertences

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 24/04/2017 13:56:32 Corresponde no Vale do Juruá

Railda Xavier de Lima, 41, e o marido dela viveram momentos de terror no começo da noite de sábado, 22. Por volta de 19h30 dois homens armados invadiram a residência, localizada na Rua Tiro ao Alvo, no bairro Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul. Os criminosos renderam os proprietários do imóvel e passaram a exigir dinheiro, uma arma e joias.

Como não foram atendidos, os assaltantes agrediram o casal com tapas, socos e coronhadas. Railda teve dois dedos da mão direita quebrados ao ser empurrada por um deles.

Segundo ela, os dois homens usavam máscaras, luvas e camisetas de manga compridas. Apesar de muito agressivos, os bandidos aparentavam estar calmos e conversavam o tempo todo sobre quais pertences deveriam levar.

“Eles ficaram quase uma hora dentro da minha casa. Nos amarraram e depois levaram minhas bijuterias, dois aparelhos de TV, óculos escuros, celular e a roupa do meu marido”, contou Railda.

As vítimas pediram ajuda aos vizinhos após se soltar. Uma guarnição da Polícia Militar esteve no local para averiguação e fez buscas pelos suspeitos, que não foram encontrados.

O casal foi orientado a fazer um boletim de ocorrência na delegacia de Polícia Civil, onde Railda esteve no sábado à noite, necessitando retornar na manhã desta segunda-feira, 24.

A história da arma

Railda e o marido contaram à polícia que um vizinho teria flagrado, ainda no sábado, dois menores tentando furtar a residência enquanto eles estavam fora. Para afugentá-los, esse vizinho teria dito que tomassem cuidado para não levar um tiro do proprietário.

Eles acreditam que os menores estejam por trás do roubo que aconteceu em seguida. É provável que os infratores tenham avisado os comparsas sobre a suposta arma existente no imóvel.