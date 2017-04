Deputado Rocha preside reuniões de comissões no Parlasul sobre desenvolvimento sustentável

24/04/2017

O deputado federal Major Rocha (PSDB) presidiu, nesta segunda-feira (24), a reunião conjunta da “Comisión de Desarrollo Regional Sustentable, Ordenamiento Territorial, Vivienda, Salud, Medio Ambiente y Turismo” e da “Comisión de Trabajo, Politicas de Empleo, Seguridad Social y Economia Social”, do Parlamento do Mercosul (Parlasul).

Os debates ocorreram na sede do Parlamento em Montevidéu, no Uruguai. O encontro contou ainda com a presença da representante da ONU para questões de desenvolvimento sustentável, Denise Cook.

A reunião teve como tema o programa “Objetivos do Milênio” e sua adoção pelos países do Bloco. “Estes objetivos são metas de inclusão e ações, definidas pela ONU, a serem implementadas pelos países em busca do desenvolvimento social das comunidades. Os países que mais avançaram na implementação das metas observaram um grande salto na qualidade de vida da sua sociedade”, comentou Rocha.

No encontro, foram discutidas as linhas de ação para os “Objetivos de desenvolvimento Sustentável – Agenda 2030”, que, a partir da visão econômica, social e do meio ambiente, busca envolver governos e iniciativa privada na construção do desenvolvimento regional.

“Esta discussão é muito importante para as regiões menos desenvolvidas do Brasil e, particularmente, para o Acre, uma vez que o desenvolvimento econômico do nosso Estado precisa ser repensado de forma a aproveitar, de forma inteligente, os nossos recursos naturais, utilizando toda a cadeia produtiva de cada setor, de forma planejada, utilizando os municípios como centros de irradiação do desenvolvimento”, afirmou Rocha.

“Uma segunda reunião da ONU para o desenvolvimento vai ser realizada no próximo mês no Canadá. Nesta vão ser aprofundados os objetivos do milênio e os seus 17 temas, bem como as metas da ONU para o desenvolvimento sustentável nos países. O Brasil estará presentes e participativo nestes debates”, garantiu o deputado Rocha.