Cúpula do Tribunal de Justiça se reúne com a Bancada Federal do Acre por emendas parlamentares

Da redação ac24horas - 24/04/2017 16:27:57

A presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Denise Bomfim, convidou deputados federais e senadores acreanos para um café da manhã, nesta segunda, 24. A confraternização entre os poderes Judiciário e Legislativo serviu também para o TJ apresentar algumas demandas que poderão ser resolvidas através de recursos das emendas parlamentares. A desembargadora avisou que em breve estará em Brasília com a sua equipe técnica visitando os gabinetes dos deputados e senadores. Ela irá apresentar as prioridades de recursos para a Instituição maior da Justiça acreana.

Estiveram presentes os deputados federais Flaviano Melo (PMDB), Moisés Diniz (PC do B) e Alan Rick (PRB), além do coordenador da bancada, senador Sérgio Petecão (PSD). Flaviano ressaltou que a proximidade entre os poderes constituídos é vital para o bom funcionamento das instituições democráticas brasileiras. Lembrou ainda que quando foi governador realizou diversas ações em parceria com o TJ.

Em relação ao direcionamento de recursos, o deputado pemedebista fez a seguinte ressalva: “Vivemos num Estado carente em que as prefeituras dependem bastante dos recursos da emendas parlamentares. Minha sugestão é que a partir das prioridades apresentadas pelo TJ possamos fazer uma emenda coletiva de toda a bancada. Cada um de nós alocando um pouco de recursos teremos uma soma representativa. O mais importante é que a população seja a maior beneficiada pelas ações sociais do TJ,” disse ele.