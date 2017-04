Bandidos assaltam distribuidora e levam até garrafa de uísque

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 24/04/2017 16:22:52 Corresponde no Vale do Juruá

Dois homens – um deles armado com um revólver calibre 38 – assaltaram ontem, 23, a distribuidora de bebidas MC Beer, localizada no bairro Cruzeirinho Novo, no município de Cruzeiro do Sul. O roubo se deu por volta das 13 horas.

A vítima, Fabrício Ferreira Ribeiro, reconheceu um dos acusados, pedindo-lhe que não levasse o telefone celular. Em resposta, o assaltante deu um tiro na direção da rua. O projétil atravessou a porta e uma motocicleta que estava do outro lado da rua.

Além do celular, a dupla fugiu com um cordão e duas alianças de ouro, R$ 640, dois relógios de pulso e três garrafas de uísque.

Acionada, a Polícia Militar soube que um dos suspeitos era conhecido de Fabrício. Depois de colher detalhes sobre os dois, a guarnição saiu a procura dos acusados, indo inclusive à residência de um deles. Ninguém foi preso.

Mercantil

Outro assalto foi registrado em Cruzeiro do Sul na última sexta-feira, 21. Dois homens armados chegaram ao Mercantil Super Tudão, na Rua Lauro Miller, bairro João Alves, por volta das 18h40, e anunciaram o roubo.

A dupla rendeu os funcionários e levou R$ 100 que estavam no caixa do estabelecimento, além de dois aparelhos celulares.

Um dos bandidos, de prenome Claudeir (vulgo “Pipoca”), foi reconhecido por uma das vítimas e está sendo procurado.

O delegado Alexnaldo Batista afirma que a prisão dos acusados pode acontecer a qualquer momento.