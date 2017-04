Rio Branco é a oitava na lista das piores capitais para se viver no Brasil, diz estudo

Da redação ac24horas - 23/04/2017 11:09:54

Rio Branco é a 8ª na lista das piores capitais para se viver no Brasil, segundo estudo da consultoria Macroplan. Macapá, no Amapá é a pior. No outro extremo está Curitiba (PR), a melhor capital para se viver do Brasil. A informação foi divulgada pela edição eletrônica da revista Exame do dia 22 de abril, último sábado. Para chegar a esta conclusão, a consultoria analisou os municípios com mais de 266 mil habitantes em 16 indicadores divididos em quatro áreas distintas: saúde, educação e cultura, segurança, saneamento e sustentabilidade.

O ranking foi formado por um índice que vai de 0 a 1 – quanto mais próximo de zero, pior é a condição de vida no local. Macapá ficou com um índice de 0,434. Rio Branco com 0,529

Em cultura e educação, a capital do Acre aparece na 11ª posição. Está na frente de cidades como Recife, Manaus, Fortaleza e Porto Alegre.

Em saneamento e sustentabilidade, entre as capitais, Rio Branco aparece muito mal: é a terceira pior atrás de Porto Velho e Macapá.

Em segurança, a capital do Acre é a 12ª colocada, e em saúde a 18ª entre as capitais.

No extremo oposto está Curitiba(PR), que garantiu o primeiro lugar no ranking entre as melhores capitais do país, com índice de 0,695. Segundo o estudo, a cidade tem bons resultados nas quatro áreas analisadas pela consultoria.

Por lá, segundo o levantamento da Macroplan, 100% da população é atendida com água encanada e coleta de lixo. (Com informações da Revista Exame).