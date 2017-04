Manifestantes vão acender velas na frente do Palácio Rio Branco nesta terça-feira a favor da Lava Jato

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 23/04/2017 22:26:46

Manifestantes prometem acender velas na frente do Palácio Rio Branco, no Centro da capital, como ato simbólico durante uma manifestação contra a corrupção e a favor da Operação Lava Jato, na noite desta terça-feira, 25, a partir das 19h30. O protesto é organizado pelo Movimento Vem Pra Rua e está programado para acontecer em diversas cidades do país.

“Será um ato simbólico e estará acontecendo em várias partes do Brasil. Acenderemos velas com mensagens para o STF, Tribunal de Contas, faz de contas. E contra corrupção. Uma forma de pedir agilidade no julgamento de políticos corruptos. Renan Calheiros responde a mais de 15 processos e nunca foi julgado por nenhum! Como ele temos vários outros”, afirma o coordenador do Vem Pra Rua no Acre, Renê Fontes.

O ativista político destaca que a manifestação é democrática. Todos podem participar fazendo seu protesto. “Pediremos punição dobrada, claro que de forma simbólica, pela vergonha que estão fazendo ao Acre, aos políticos corruptos do Acre. O ato será simbólico porém, esperamos a maciça participação da população, já que acredito eu que esse seja o desejo de qualquer cidadão de bem”, conclui.

Na última manifestação realizada pelo Movimento Vem Pra Rua no Acre só 40 pessoas participaram do ato.