Goleada coloca o Rio Branco na liderança isolada do campeonato

Jairo Barbosa - 23/04/2017 08:04:43

O Plácido de Castro tentava quebrar invencibilidade do Rio Branco FC no estadual, mas saiu de campo goleado e sem chances de brigar pelo título do returno. A partida abriu a 3ª rodada do estadual e aconteceu no último sábado (22) no Florestão, na capital do Acre.

O Estrelão manteve o bom volume de jogo e aplicou uma goleada de 4 x 1 no Tigre do Abunã, que saiu “ferido” do confronto.

Lucas Araújo, Jordão, Sandro e Renato marcaram os gols da goleada estrelada. O veterano Marcelo Brás descontou para o time do interior.

A vitória levou o Mais Querido aos 9 pontos, na liderança isolada da competição e se aproximando do título do returno.

O Rio Branco tem novo compromisso na competição na próxima quinta feira (27), quando terá pela frente o Galvez.