Forte chuva que atingiu Rio Branco faz surgir “rio” na Estrada do Calafate, próximo a construção

Da redação ac24horas - 23/04/2017 18:47:51

Motoristas que trafegavam pela estrada do Calafate, na confluência com a Via Verde, ficaram isolados depois que a forte chuva inundou um trecho bem ao lado do local onde está sendo construída uma grande loja de departamentos. O fato aconteceu na tarde deste domingo em Rio Branco.

Um ponto de ônibus ficou parcialmente submerso e a maioria dos motoristas decidiu dar meia volta e não encarar o trecho.

O condutor de uma carreta porém não pensou duas vezes e sem qualquer dificuldade passou pelo local. Ciclistas aproveitaram a carona e cruzaram a parte inundada agarrados no veículo​ de grande porte.

O trecho ficou coberto pela água por mais de duas horas e o tráfego só voltou ao normal no início da noite deste domingo (23).