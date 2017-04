Final do Torneio de Férias homenageia Raimundo de Melo

O Torneio de Férias de futebol de várzea do Calafate é uma tradição de 34 anos que sempre teve o apoio do falecido ex-deputado Raimundo Hermínio de Melo, pai do deputado federal Flaviano de Melo (PMDB). Neste final de semana, o time do Atlético Baixadão venceu a final por 2 a 0 o Cruzeiro do Tangará e levou a taça que homenageia o ex-deputado.

Muita gente prestigiou a partida. Segundo o organizador Ozéias Reginaldo de Rocha os jogos a céu aberto do Torneio do Calafate sempre atraíram a atenção de equipes de várzea de Rio Branco e municípios vizinhos. “A disputa é muito grande. O campeonato já faz parte da tradição do nosso esporte amador,” disse ele.

A entrega da Taça ao Campeão foi feita pelo prefeito Marcus Alexandre (PT) e pela filha de Raimundo de Melo, Othilha Baptista de Melo.