Consultoria põe Rio Branco entre as 100 mais capazes para enfrentar os desafios da gestão pública

Da redação ac24horas - 23/04/2017 07:41:57

Rio Branco está entre os 100 municípios melhor preparados para enfrentar os desafios futuros, segundo o 2º Estudo Desafios da Gestão Municipal, produzido pela consultoria Macroplan. O estudo fornece um quadro sobre o desempenho das 100 maiores cidades do Brasil, que representam metade do PIB brasileiro.

A capital do Acre desenvolveu-se bem na área de saúde, por exemplo, saindo da 69ª posição em 2005 para a 91ª colocação em 2015, mas teve fraco desempenho em infraestrutura e sustentabilidade: estava em 93ª foi 91ª.

Sob o ponto de vista fiscal, Rio Branco está no topo do ranking em alguns pontos, especialmente por sua capacidade de poupar. Nada menos que 17,7% da receita corrente é guardada após cobertura de despesas de pessoal e custeio da amortização dos juros da dívida. É a segunda maior das 100 capitais, segundo a Macroplan.

O Índice Desafios da Gestão Municipal (IDGM), que agrega 16 indicadores em 4 áreas: educação e cultura, saúde, segurança e saneamento e sustentabilidade. “A partir da análise comparada e temporal das maiores cidades brasileiras pode-se identificar os desafios, as boas práticas e as soluções para a superação dos entraves ao desenvolvimento das cidades”, explica a consultoria.

Nesse contexto, Rio Branco cresceu oito pontos em relação ao ranking passado, estabelecido a partir de dados do período entre 2005 e 2015, passando a ocupar a 77ª posição entre as 100 principais do IDGM.