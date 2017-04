Concurso da PM movimenta cidades do Acre neste domingo

O concurso da Polícia Militar do Acre movimenta o dia de domingo em Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá e Rio Branco, que conta com mais de 29 mil inscritos. Além da oportunidade de emprego para os candidatos, o certame deve atrair centenas de ambulantes vendendo de tudo nos locais das provas –de caneta a lanche.