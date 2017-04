Colônia de Pescadores ganha sala de informática e vai oferecer cursos grátis em Cruzeiro do Sul

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 23/04/2017 11:13:51 Corresponde no Vale do Juruá

A Colônia de Pescadores de Cruzeiro do Sul inaugurou esta semana o primeiro laboratório de informática do segmento no Estado. São dez computadores, adquiridos com recursos provenientes de projeto aprovado pelo Banco do Brasil. Nos próximos dias 24 e 25, e entidade vai abrir inscrições para inúmeros cursos, entre os quais constam pré-Enem, web designer e desenhista de construção civil. Tudo de graça.

“Estou muito feliz com essa conquista, pioneira no Acre entre as colônias de pescadores”, disse o presidente da associação em Cruzeiro do Sul, o vereador Elenildo da Pesca (PP).

Para inscrição no cursinho pré-Enem, que deverá ser o mais procurado, Elenildo ressalta que serão priorizadas pessoas de baixa renda, inscritas no programa Bolsa Família, e que estejam concluindo o ensino médio.

“Nosso objetivo com esse laboratório de informática é capacitar as pessoas, principalmente as de baixa renda, para ajudar na sua inserção no mercado de trabalho com qualificação profissional”, explica Elenildo.

Mais informações sobre os cursos podem ser obtidas pelos telefones 99984-8709 e 99957-6900.