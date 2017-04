Chefs de Cozinha prometem ir à forra contra desvalorização do Governo do Acre aos profissionais do Acre

Da redação ac24horas - 23/04/2017 19:17:25

Chefs acreanos estão preocupados com o que consideram falta de reconhecimento do poder público com a ´prata da casa´ ao supervalorizar os eventos gastronômicos que estão ocorrendo fora do Acre e anunciam o movimento “Aqui Tem Chefs” em contraposição a essa tendência.

No caso mais recente, o Governo do Acre pôs inclusive a máquina de comunicação estatal para dar ampla divulgação ao festival realizado pelo restaurante Universal, de Brasília, que no primeiro dia contou com a presença do governador Sebastião Viana e sua esposa, Marlúcia.

A primeira dama é presença constante nos eventos que contem com chefs e consultores gastronômicos de outros Estados. O restaurante Universal encerra neste domingo o Festival de Cozinha Acreana com pratos típicos do Acre mas com algumas adaptações. A Baixaria, por exemplo, foi preparada com ovo de codorno, o que elevou a fúria dos chefs acreanos: “Acho uma falta de respeito mudar uma característica de um prato regional”, disse Deocleciano Brito, renomado chef acreano recentemente formado pela Universidade Anhembi-Morumbi, de São Paulo.

“Estamos nos unindo para sermos mais valorizados porque merecemos”, disse o chef Valdo, consultor de uma panificadora de Rio Branco. “Nossa gastronomia é reconhecida mas não valorizada”, completou o chef Ananias.

Ainda em Brasília ocorreu na semana passada o Sara Chatô, que dedicou parte da programação à homenagear a gastronomia acreana mas nem um chef local foi convidado a participar. “Numa ocasião desta vejo que a senhora primeira dama poderia ter pelo menos ter tido a consideração de ter chamado alguns chefs com a intenção de fazer nossa gastronomia ser vista lá fora e para que trocássemos ideias etc.”, finalizou o chef Deocleciano, que é consultor de cozinha e culinária do Senai e Embaixador da Gastronomia Acreana.