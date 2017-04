Blecaute nas comunicações deixa Juruá sem telefonia e internet

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 23/04/2017 11:17:08 Corresponde no Vale do Juruá

A cidade de Cruzeiro do Sul ficou neste sábado, 22, mais de oito horas sem os serviços de internet e telefonia móvel. É a “enésima” vez este ano que a região sofre apagão nas comunicações. Em contato anterior com a empresa Oi, a reportagem tentou obter informações sobre o número de blecautes que isolaram a Cruzeiro do Sul só em 2017, mas não obteve resposta.

Como a Oi é a única operadora que dispõe de uma rede de fibra ótica entre a capital e o Vale do Juruá, as demais empresas de telefonia e internet dependem do serviço para operar na região. Quando há rompimento na rede ou necessidade de manutenção, todas as operadores ficam sem sinal.

Sempre que consultada sobre a razão da interrupções nos serviços que presta à população do Juruá, a Oi tem alegado, por meio de sua assessoria de imprensa, o rompimento do cabo de fibra ótica.

Apesar de uma solicitação anterior feita via e-mail pelo ac24horas, a Oi não respondeu se há um plano para minimizar a constância dos blecautes.