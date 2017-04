Audiência em Brasília debate precariedade da BR 364 no Acre

Da redação ac24horas - 23/04/2017 07:44:27

Parlamentares do Acre e Rondônia, além de autoridades ligadas à infraestrutura rodoviária, devem participar da audiência pública no Senado Federal na próxima sexta-feira, 28, para debater a precariedade da BR364 nos dois Estados. Não apenas os acreanos mas os rondonienses estão muito preocupados com péssimo estado de conservação da rodovia em vários pontos. Também deve constar da pauta da audiência pública a aprovação do aumento de tonelagem das cargas das carretas provavelmente a partir do próximo ano, de 60 t para 100 t. A 364, por onde são transportadas as safras de grãos de Rondônia e do Norte do Mato Grosso, para exportação pelo porto graneleiro de Porto Velho, não tem suporte técnico para atender a demanda atual mas há alertas de que se não for feita uma boa intervenção o pavimento não vai suportar esse peso e será destruído definitivamente. A BR 364 foi construída na década de 80, quando o peso máximo era pouco mais de 20 mil t.