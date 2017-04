Túmulos são violados e corpos dilacerados em cemitério do Acre

Da redação ac24horas - 22/04/2017 08:17:53

Nem os mortos escaparam das ações de vandalismo em Brasiléia, no interior do Acre. Túmulos do cemitério da cidade foram violados e um dos caixões retirados de uma gaveta privada foi dilacerado por criminosos. Ainda não se sabe quais os motivos que levaram a isso. A polícia foi acionada e investiga o caso.

Segundo funcionários do local, que pediram para não se identificados, o problema aconteceu provavelmente pela noite, já que, na manhã desta sexta-feira, dia 21, os servidões encontraram os túmulos abertos e um dos caixões abertos, já do lado de fora. O corpo seria de um idoso.

O site O Alto Acre publicou fotos do local e relatou que o defunto estava vestindo uma fralda geriátrica e que era aparentemente de um homem. Nomes não foram divulgados pela administração do cemitério municipal.

Ainda segundo o portal de notícias, esse não é o primeiro caso. Em março de 2013, por exemplo, um crânio foi furtado após o respectivo túmulo ser violado. Até agora, nenhum suspeito foi identificado ou preso.