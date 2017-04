Três cidades do AC estão entre as que mais descumprem monitoramento da vacina das crianças e gestantes

Da redação ac24horas - 22/04/2017 07:57:27

Epitaciolândia entre os municípios campeões nacionais de descumprimento do acompanhamento vacinal exigido às crianças do Programa Bolsa Família. Das 469 cadastradas para serem acompanhadas, 349 mantiveram a caderneta de vacinação atualizada –ou seja: 120 das famílias não mantiveram o calendário imunizatório em dia, 25,59% do total. Os dados estão contidos na Nota Técnica 37, emitida pelo Ministério da Saúde em 15 de fevereiro de 2017 para fazer a divulgação dos resultados de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família na 2ª vigência de 2016.

Para efeito de comparação, o município de Marechal Deodoro, em Alagoas, está com percentual de 10,77% de descumprimento da atualização vacinal das crianças do BF. Em Valparaíso de Goiás a situação é pior: o município goiano também está entre os campeões em descumprimento dessa condicionalidade do Bolsa Família com nada menos que 48,11% das crianças dali que não tiveram acompanhamento vacinal e podem ter sua saúde comprometida por esse descuido –mas em Santo Inácio, no norte do Paraná, a situação é dramática: 64,10% das crianças não receberam o acompanhamento.

“Tendo em vista a diretriz de equidade e os compromissos do Sistema Único de Saúde (SUS) na redução das desigualdades sociais e pobreza, e considerando a atenção básica à saúde como principal porta de entrada do cidadão aos serviços, o acompanhamento das condicionalidades de saúde insere-se no rol das atividades pactuadas, oportunizando o olhar para a condição de saúde da unidade familiar”, diz a NT do Ministério da Saúde.

Já em relação ao pré-natal das gestantes, a Nota Técnica traz dois municípios acreanos. Capixaba e Marechal Thaumaturgo teriam de acompanhara, respectivamente, 61 e 151 gestantes no período analisado mas deixaram, cada um, 11,48% e 11,45% das grávidas sem cumprir o calendário de exames pré-natal.