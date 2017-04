Passagens por R$ 99,10 o trecho nos voos de Rio Branco para CZS

Da redação ac24horas - 22/04/2017 08:22:06

Mais uma promoção de passagens aéreas para você fugir das viagens de ônibus longas cansativas entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco. Neste feriado prolongado a Gol está vendendo passagens por R$ 99,10 na viagem de retorno de uma destas cidades. Com as taxas de embarques uma passagem da capital acreana para Cruzeiro do Sul custa R$ 122,59.

Para ter acesso aos menores preços é preciso seguir as regras da promoção. Para garantir o retorno por R$ 99,10 é preciso comprar as passagens de ida e volta. Fizemos algumas simulações. Quem for viajar de Cruzeiro do Sul para Rio Branco no dia 30 de maio encontra passagens por R$ 199,39, sendo R$ 175,90 pela passagem e R$ 23,49 pela taxa de embarque, totalizando R$ 199,39. Para retorno no dia 6 de junho o bilhete custa R$ 122,59, sendo R$ 99,10 pela taxa de embarque de R$ 23,49.

A LATAM lançou código promocional que garante 20% de desconto na compra das passagens para Brasília. A promoção foi lançada pelo aniversário da capital federal, comemorado nesta sexta-feira (21/04). O desconto vale para todos os voos nacionais que tenham Brasília como destino. Para garantir o desconto de Brasília você precisa digitar no site da LATAM o código PROMOBSB.

As passagens de ida e volta de Rio Branco para Brasília que custam R$ 981,70 são reduzidas para R$ 785,36 após o código ser digitado. A viagem sai por R$ 836,46, incluindo as taxas. A pesquisa foi feita para viagem entre os dias 13 de junho e 21 de junho, mas para embarque em outras datas você encontra tarifas promocionais.

Para os outros destinos não é preciso digitar código promocional para garantir os menores preços. Os valores estão disponíveis por trecho na compra de passagens ida e volta, sujeitos à disponibilidade de assentos. A emissão de passagens nas duas companhias poderá ser feita até as 23h59 do dia 23/04, para voar entre maio e junho, com embarques preferencialmente às terças, quartas, sábados e domingos. Para viagem nos feriados as tarifas promocionais não estão disponíveis.

ACESSE AQUI AS OFERTAS DA LATAM

ENCONTRE AQUI AS OFERTAS DA GOL

FONTE: BLOG TUDO VIAGEM