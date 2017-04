No Acre, 32 mil ainda não entregou Imposto de Renda 2017

Da redação ac24horas - 22/04/2017 08:11:25

Ao menos 32 mil acreanos ainda não declararam o Imposto de Renda 2017, segundo informou a Receita Federal. O prazo para isso se encerra no próximo dia 28 de abril, sexta-feira. O período de envio começou no dia 02 de março. Ao todo, no Estado, 75 mil devem apresentar declarações de receitas.

A restituição do IR é feita de junho a dezembro. Quem recebe primeiro são idosos, pessoas com deficiência e doenças graves. Após a liberação desses pagamentos, utiliza-se como critério de prioridade a data de entrega da declaração. Por isso vale a pena entregar mais cedo.

Tem direito a receber restituição quem pagou Imposto de Renda a mais durante o ano (o imposto é descontado na folha de pagamento dos trabalhadores assalariados, por exemplo). Na hora de declarar, o programa faz as contas. Quem tem muitas deduções, como dependentes e despesas médicas, por exemplo, vai ganhando descontos. No fim das contas, pode ter dinheiro a receber.