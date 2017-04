Jovem suspeito de assalto é alvejado por policial , na capital

Da redação ac24horas - 22/04/2017 09:33:31

Na noite desta sexta-feira (21), um jovem suspeito de assalto acabou ferido ao tentar confrontar um policial a paisana que passava no local, no exato momento do assalto.

Segundo o informado pela polícia, Matheus Chaves Menezes, de 18 anos, estava na companhia de um comparsa, tentando roubar a motocicleta de uma mulher que havia acabado de deixar uma amiga em casa.

Um policial a paisana ao presenciar o crime, teria dado voz de prisão aos suspeitos, porém, Matheus teria afrontado o policial apontando a arma em sua direção, obrigando´-o a responder a afronta efetuando o disparo.

Matheus foi alvejado com um tiro nas costas e o comparsa conseguiu se evadir. Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e o jovem foi encaminhado ao Pronto Socorro e corre risco de ficar paraplégico, já que o tiro atingiu a coluna vertebral.