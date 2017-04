Em audiência com governo, moradores vão pedir asfalto

Da redação ac24horas - 22/04/2017 08:09:31

Os moradores do distrito de Vila Campinas dizem sentir-se abandonados por sua sede, o município de Plácido de Castro. Visando atuar por melhorias para a vila, os moradores seu reuniram na noite desta quinta-feira, 21, no auditório da Escola Estadual São Luiz Gonzaga e formaram uma comissão permanente para apresentar os problemas da comunidade diretamente às autoridades estaduais. “Nosso objetivo é levar as reivindicações e as necessidades mais urgentes até os nossos governantes em caráter de urgência”, disse o professor Gildomar Oliveiras, morador da vila. A primeira audiência da comissão está marcada para terça-feira, 25, com representantes do Governo do Estado em Rio Branco. Inicialmente, os moradores pedirão a pavimentação do chamado anel viário de Vila Campinas.