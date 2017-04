Consumo de energia elétrica cresce 2,67% no Estado do Acre

Da redação ac24horas - 22/04/2017 08:14:37

O consumo de energia elétrica no Estado no Acre chegou a 982.413 megawatts no ano de 2016, representando crescimento de 2,67% na comparação com o consumo do ano anterior. A Eletrobras Distribuição Acre diz, em seu balanço anual, que o desempenho foi um dos poucos no país. “Uma das poucas concessionárias do país que apresentou aumento de consumo. A expansão do consumo total segue o comportamento do consumo das residências, que aumentou 3,78%, a classe comercial apresentou um crescimento de 0,58%. Já o consumo das indústrias foi de 3,70% em relação ao ano de 2015”, relata a empresa.

A Eletroacre lembra que foram requeridos 1.312.888 MWh para atender à demanda do mercado consumidor no ano de 2016, o que representa uma variação de 3,94% se comparado a o total de megawatts requeridos pelo mercado ao longo de 2015. Do total da energia requerida, 83% foram destinados às cidades acreanas que compõem o Sistema Interligado Nacional , já as regiões isoladas respondem por 17% da carga que foram supridas por gerações térmicas locais.