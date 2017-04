Salvem a nossa Carnaubeira

Charlene Carvalho - 21/04/2017 08:12:42

Estive ontem em Sena Madureira a trabalho. Na coluna de segunda falo mais sobre essa viagem de memórias e sabores – depois da agenda de trabalho -, mas hoje quero falar sobre um espaço que, para mim, e para muitos madureirenses, tem grande valor sentimental: o calçadão da nossa amada, querida e de tantas histórias, Carnaubeira.

Se você não é de Sena, deixa eu te explicar: a Carnaubeira está para nós que lá nascemos há mais de 30 anos – no meu caso mais de 40 anos – como a Gameleira está para os rio-branquenses. Não sei as pessoas daqui amam a Gameleira como referencial de memória, identidade, sentimento de pertença como nós. Mas é para que você possa ter um parâmetro. Lá, muitas moças e rapazes deram seu primeiro beijo. Lá, muitos casais começaram a namorar. A turma saia do Municipal Yaco Clube – há muitos anos infelizmente derrubado – e ali parava para ver o rio, para olhar a lua e para namorar, claro!

Acontece, que o rio faz seu próprio destino. E a falta de ação do poder público, aliado ao desbarrancamento das margens do rio Iaco estão levando a rua Padre Egídio e não falta meio metro, para o desbarrancamento chegar na Carnaubeira. Há que se contem esse desmoronamento. Porque não é só a Carnaubeira que está em risco, mas toda região central da cidade.

No final do ano passado, o Ministério do Turismo liberou quase um milhão de reais para as obras de construção do calçadão da Carnaubeira de Sena Madureira. Que boa notícia, certo? Errado! A prefeitura estava inadimplente e os recursos foram devolvidos. Uma lástima. Quando soube disso, confesso que meu coração ficou triste. Eu, com centenas de madureirenses de boa cepa, tenho muitas histórias ali. Boas e ruins. Guardo as boas. Memórias da infância, da juventude, dos primeiros amores, arroubos de paixões jamais esquecidas.

E é com esse sentimento – não saudosista -, mas de profundo amor pela minha cidade e por aquele lugar que eu te peço leitor: vamos ajudar a salvar a nossa Carnaubeira. Vamos fazer chegar aos nossos parlamentares federais a urgência e a importância dessa obra para contenção da encosta do Iaco que já ameaça a praça 25 de setembro, outro ícone da cidade.

De minha parte já falei com meu bom amigo Alan Rick, deputado federal e meu chefe. Ele vai ajudar nessa luta. O prefeito Mazinho Serafim, que assumiu em janeiro, quer muito fazer essa obra, mas depende de recursos federais. A prefeitura já está adimplente. Já pode receber os recursos. Também vou falar com outros parlamentares. Mas uma andorinha só não faz verão. Por isso te peço, leitor, me ajuda aí a sensibilizar os parlamentares, o governo federal, o presidente Temer (sim, ele também, porque não??) a salvar aquele patrimônio de Sena. Porque Sena pode não ser o centro do mundo, mas é uma cidade importante. De muitas histórias e memórias.

Me ajuda aí, vai!

Compartilha a coluna, manda no whats por seu amigo deputado, seu amigo senador. Marca o povo no Facebook.

Posso contar contigo??

Bom feriado!!!

Ontem, 20, foi aniversário de um amigo querido, pastor Tyago Campelo, que se encontra em Beira – Moçambique, mas em breve estará de volta ao Acre para dar prosseguimento ao ministério que Deus lhe entregou. A ele e à sua esposa Karol Campelo. Daqui desejo ao Tyago parabéns e muitas felicidades. E deixo o aviso de que vai rolar aquele peixe frito, assado e cozido no seu retorno a Rio Branco. Naturalmente que não será feito por mim, mas por dois mestres na arte de bem cozinhar: Nilzete e Paulo Sampaio. Só vem!!!

FESTA

Ontem também foi aniversário da Meyre Manaus. Meyre é uma batalhadora. Mulher bonita por dentro de por fora. Alma boa. Pessoa do mais alto quilate. Seus amigos não deixaram a data passar em branco. Organizaram uma festa surpresa no Hotel Inácio com direito a bolo e muita, muita diversão.

Amigos organizaram festa surpresa para Meyre Manaus no Restaurante do Hotel Inácio. Não faltou alegria e animação da turma que sempre está ao lado de Meyre nos seus eventos

SOLIDARIEDADE

E por falar no aniversário de Meyre Manaus, ela passou o dia de ontem fazendo o que mais gosta: ação solidária no bairro Taquari, um trabalho de mais de dez anos, além de apoio à equipe da Unacon e Lar dos Vicentinos. Essa é das coisas que mais gosto na Meyre: sempre teve forte preocupação com questões sociais. E na maioria das vezes faz de forma anônima. Parabéns, Meyre!

Fabíola Pinheiro, Márcia Abreu, Islei Vidon e Joceli Abreu, mulheres bonitas que agitam os melhores eventos de Rio Branco. O registro é de James Pequeno

SEXTOU

Hoje é feriado de Tiradentes. E em plena sexta-feira, quem pode viaja, quem não pode se diverte por aqui mesmo. No Via Verde Shopping vai rolar programação especial. E tem sempre a opção de fazer aquela bela maratona no Netflix. Tem séries novas maravilhosas, além de filmes épicos como Spartacus, que vale muito a pena assistir.

Norma Matias Mendes, sinônimo de beleza, elegância e simplicidade. Uma dessas pessoas que faz sempre muito bem ter por perto

HAVAN

Mais uma loja de grande porte vai se instalar em Rio Branco. Dessa vez é a Havan, uma loja de departamentos que enche os olhos da gente de alegria, quando se tem dinheiro no bolso, claro.

OBRAS

A loja da Havan já está em fase de construção ali em frente à Catedral Batista do Bosque na estrada do Calafate. E a empresa está fazendo seleção de profissionais para trabalhar na sua filial do Acre. Uma boa oportunidade de emprego nesses dias de crise.

LIVRO DE PAOLA

Se você, como eu, gosta de livros de culinária, precisa conhecer – e ter – “Todas as sextas”, livro de estreia de Paola Carosella, do Master Chef Brasil. O livro combina o relato autobiográfico da autora com mais de 90 receitas dos menus executivos das sextas-feiras do seu restaurante Arturito, em São Paulo. É de comer com os olhos. Tem E-Book e livro físico. E esse é um daqueles livros que vale muito a pena ter na estante para manusear com frequência.