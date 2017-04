Pirarucu de Casaca do “Point do Pato” faz grande sucesso na capital federal

Da redação ac24horas - 21/04/2017 07:18:20

Num desfile dos sabores acreanos da culinária amazônica, o restaurante “Point do Pato”, faz sucesso na noite desta quarta-feira, em Brasília, com a Chef Socorro Jorge, no “Restaurante “Universal” (210 Sul), dirigido pela renomada Chef Mara Alcamim. Pratos como “Pirarucu de Casaca” e o “Risoto de Pato ao Tucupi”, fazem a delícia na concorrida casa. A noite é dedicada aos sabores acreanos. O Restaurante Universal é freqüentado pela elite brasiliense. A Chef Socorro Jorge foi convidada especial.