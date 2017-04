Polícia prende suspeitos de roubo e recupera produtos ilícitos em ramal de Cruzeiro do Sul

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 21/04/2017 14:33:10 Corresponde no Vale do Juruá

Uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar de Cruzeiro do Sul, realizada no começo da manhã desta sexta-feira, 21, no Ramal Moura Piranga, resultou na prisão de quatro suspeitos e na apreensão de armas, munição e produtos ilícitos, entre os quais uma motocicleta Honda Falcon, de placa NOR 0750. Cerca de 20 policiais participaram da ação, em cumprimento a mandados de prisão expedidos pela juíza Adamarcia Machado Nascimento, da 2ª. Vara Criminal.

Mateus Façanha Maciel, 22 anos, Valdicélio Alves Barbosa, 32, e Wanderson Gonçalves de Souza, 19, foram detidos na residência do primeiro. O cerco policial começou ao amanhecer, quando os agentes cercaram o imóvel e anunciaram a operação. Como não houve resposta dos três ocupantes, a polícia teve de arrombar a porta.

No interior do imóvel de Mateus Maciel, os agentes encontraram uma pistola .40, de uso restrito, um carregador contendo 16 munições e 917 gramas de cocaína em pedra. Além disso, foram apreendidos uma cédula de 50 reais falsificada, um aparelho de ar condicionado, uma TV de 39 polegadas e a moto Falcon. Maciel assumiu a responsabilidade pelos produtos.

Em outra residência, ainda no Ramal Moura Piranga, Anderson Mesquita Inácio, 24, foi detido após jogar pela janela um revólver de marca Rossi, calibre 38, em cujo tambor havia seis munições intactas.

O proprietário da residência, Luan Lima de Andrade, foi encontrado enquanto caminhava pelo ramal e acabou conduzido à Delegacia Geral de Polícia Civil junto com os demais acusados.

Carlos Ismael Uchoa, vulgo “Mael”, também foi preso na operação. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Justiça. Segundo a polícia, Mael é suspeito de praticar assaltos na cidade.

Uma motocicleta Twister, de placa MZT 3572, objeto de mandado de busca e apreensão na mesma operação, foi encontrada no bairro Cruzeirão, em posse de Francisco Fialho da Silva. O veículo também foi encaminhado à delegacia.

O delegado Alexnaldo Batista ressaltou o apoio que os agentes receberam da Polícia Militar. E informou que os presos e o material apreendido na manhã desta sexta-feira serão apresentados à imprensa na segunda, pela manhã.