“Point do Pato” é destaque em Brasília

Luis Carlos Moreira Jorge - 21/04/2017 07:29:45

Deixando um pouco a política de lado, para um registro que é positivo para o Acre. Com o “Risoto de Pato ao Tucupi”, escolhido entre o melhor prato entre os degustados pelos convidados e imprensa especializada, no “Festival Gastronômico da Culinária Acreana”, o “Point do Pato” foi o grande destaque da noite da última quinta-feira, em Brasília. O encontro culinário aconteceu no “Restaurante Universal Diner”, um dos mais freqüentados pela elite brasiliense. O prato vencedor foi elaborado pela Chef Socorro Jorge (foto), que foi quem primeiro lançou no Acre, no seu restaurante, este tipo de risoto. O “Restaurante Universal” é comandado pela conceituada Chef Mara Alcamim. Entre os presentes estavam o governador Tião Viana, a primeira dama Marlúcia Cândido, o senador Jorge Viana, o deputado federal Raimundo Angelim e a esposa Gerlívia. A noite foi um sucesso, com a casa completamente lotada de experts em gastronomia.

Sem reforma eleitoral, não tem sentido

O senador Jorge Viana (PT) está defendendo a realização de uma nova eleição geral, como forma de restaurar a normalidade política no Brasil. Uma eleição geral até faria sentido se, também, junto fosse eleita uma Constituinte com o foco exclusivo de fazer a Reforma Política, com o mandato encerrando ao seu término. Com as regras eleitorais em vigor, não adianta colocar o Chico ou a Maria, porque o eleito terá que conviver com a barganha financeira de uma penca de partidos nanicos, cuja maioria funciona como balcão de negócios. Seria trocar seis por meia dúzia.

Tchê: “as portas do PDT estão abertas ao PT”.

O presidente do PT, Luiz Tchê, analisa que, com as delações que estão acontecendo – a mais nova e contundente será a do ex-ministro Palocci – o restinho do PT que sobrar, se quiser se salvar, pode vir para o PDT que está de portas abertas para colocar nas suas chapas de deputado estadual e deputado federal, comentou ontem com ironia para a coluna. Acha ser inevitável o PDT ter uma chapa própria para deputado estadual e deputado federal. “Estamos trabalhando para isso, recebendo nomes bons”, enfatiza. Sobre a sua ida para o DERACRE descartar: “o que está sendo trabalhado é a vinda do diretor Cristovão para o PDT”. O PDT é hoje um dos partidos mais próximos do governo petista e o Tchê é citado como sendo a nova “menina política dos olhos do Tião Viana”. Luiz Tchê só acha graça: “eu não tenho tanto prestígio com o governo que o pessoal acha que eu tenho”, descarta o pedetista, cujo partido é hoje um dos mais beneficiados na prefeitura da capital e no governo com cargos de confiança.

Quantas emoções!

Os entrevistadores do programa “Tribuna Livre” ficaram impressionados com o deputado Jairo Carvalho (PDT), um dos entrevistados, constataram o que já tinha registrado neste espaço: “o Jairo lacrimeja de emoção quando fala no senador Sérgio Petecão (PSD), chega a delirar”.

Comunista capitalista

Nosso comunista capitalista, vereador Eduardo Farias (PCdoB), recebeu 5 mil reais de diárias para participar de um ato em comemoração à Revolução Russa. Não discuto o valor, mas o interesse: “em que a sua presença no ato trouxe alguma contribuição à Câmara Municipal de Rio Branco?”. A Russia nem mais comunista é, o Muro de Berlim, também já caiu, Dudu!

Só para sacramentar

Nos próximos dias 4 e 5 de maio o PT regional estará fazendo o seu congresso, quando será homologado o nome do deputado Daniel Zen (PT) para a presidência do diretório regional. É a garantia de que, no cargo estará um político ponderado e sempre aberto ao diálogo e debates.

Os dois na ponta

Sem revelar os números, mas na pesquisa feita em todo estado pelo DATA-CONTROL, pela oposição quem aparece melhor para o Senado é o senador Sérgio Petecão (PSD), pela oposição, e pelo PT o senador Jorge Viana (PT). Os demais candidatos estão embolados.

Briga pessoal

Na briga pessoal entre o deputado federal Major Rocha (PSDB) e Márcio Bittar (PSD), para o Senado, Márcio Bittar (PSDB) aparece na pesquisa um pouco na frente do rival tucano.

Conflito jurídico

Esta questão do vereador Carlos Juruna (PSL) terá outros desfechos jurídicos. A mesa diretora acatou o pedido de afastamento do vereador por 120 dias sem ônus. O suplente Afonso (PTB) vai querer assumir ou então entrará na justiça contra a Câmara Municipal de Rio Branco. Licenciado não pode ser cassado, é o entendimento da maioria dos vereadores.

Quase zera

Quando a pesquisa é no Juruá, o ex-prefeito Vagner Sales (PMDB) dispara na aceitação. Mas quando a pesquisa passa Rio Branco e os municípios do Alto Acre quase zera de intenções.

Campanha cristalina

Existe uma campanha cristalina dentro da oposição para que o ex-prefeito Tião Bocalon (DEM) aceite ser candidato a deputado federal ou deputado estadual. É o que ouço dos seus dirigentes: “deveria ser Federal ou Estadual”. Combinaram isso, com o Bocalon?.

Grande golpe

Manter os concursados foi o grande golpe de inteligência do prefeito André Maia, principalmente, em Senador Guiomard, onde emprego é coisa rara. Acabou com isso faturando a simpatia política dos concursados aprovados e dos seus familiares.

Mirando no Marcus

O deputado federal Major Rocha (PSDB) me disse estar preparando um dossiê contra o prefeito Marcus Alexandre sobre a BR-364, para entregar no Ministério Público Federal. Por tudo o que se está vendo, esta rodovia estará no centro dos debates da disputa do governo.

Ronco de capelão

Não passou de ronco de macaco Capelão, assim como veio, sumiu o protesto contra a retirada do nome do Cesário Braga para a presidência do PT. Por isso, não esperem nenhuma manifestação contra na posse do deputado Daniel Zen (PT), no próximo dia 5 de maio.

Nem párea o fogareiro

Quando vi o ex-deputado federal Fernando Melo à frente da comitiva da visita à fábrica de fécula de mandioca, no Paraná, me veio à lembrança aquele seu projeto para gerar álcool de mandioca. Não produziu uma gota para acender um fogareiro. Se for assim com a fécula!

Uma é da Antonia Sales

Aposto e pago dobrado que a mais votada do PMDB para a Assembléia será a ex-deputada Antonia Sales (PMDB). Difícil dizer quem ficará com a segunda vaga: Eliane Sinhasique, Chagas Romão ou Roberto Duarte?. A tendência do PMDB é eleger só dois deputados estaduais.

Trabalha bem a reeleição

Quem trabalha bem a reeleição dentro do PT é o deputado federal Léo de Brito (PT). Conseguiu dar visibilidade ao mandato, em Brasília, e não abandonou as suas bases partidárias. Conseguiu fazer do Alto Acre um nicho que, lhe renderá muitos votos em 2018.

Como o PC Farias

O ex-ministro Antonio Palocci está em importância de segredos para o Lula, como o PC Farias estava para o Fernando Collor. E Palocci pode ser tão destrutivo para Lula, como o PC Farias foi para o Collor. A sua deleção premida deverá causar mais estragos ao PT que as demais feitas.

Pegou muito mal

Pegou mal a postagem dos Procuradores da Lava-Jato, contra o projeto de abuso de autoridade, em trâmite no Senado. Ficou aquela imagem de interferência no Legislativo Recebeu críticas até dos maiores defensores da Lava-Jato, pela truculência como se deu.

Não conseguem se acertar

Tarauacá sempre coloca deputados na Assembléia Legislativa. Hoje são dois. Em Feijó as suas lideranças políticas brigam tanto que faz tempo que não mandam um representante á ALEAC.

Não tão forte

O Juruá conseguiu ter em uma legislatura na Assembléia Legislativa cinco deputados: Jader Machado, Geraldo Maia, Francisco Taumaturgo, Rezende Lima e Edson Cadaxo.

Bastante reduzida

A bancada do Juruá está reduzida hoje aos deputados Luiz Gonzaga (PSDB), Jonas Lima (PT) e Nicolau Junior (PP).

Fica com a FPA

Os dirigentes da oposição esqueçam o apoio do prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores.

Escangalho geral

Quando se pensava que a delação do Marcelo da ODEBRECHT seria a mãe de todas as delações, de fato foi devastadora, surge uma agora que poderá ter um poder mais destruidor para o PT e sua cúpula: a do ex-ministro Antonio Palocci, que era o homem do baú de segredos do presidente Lula e quem na verdade comandava todo o esquema financeiro do PT. É uma espécie de PC Farias, com todo o seu poder de explosão de uma bomba atômica. Palocci deve ter pensado: por que vou pagar pelos outros se estão fora e eu preso? E resolveu delatar. Como ex-ministro da Fazenda e o coordenador das campanhas o que denunciar terá poder de verdade. Não poderá ser avaliado como um delator qualquer. Palocci é o homem dos segredos do PT. Conhece tudo. Era quem agia nos bastidores. Pelo que ocorreu e vai ocorrer é bom o PT procurar outro candidato a presidente que não seja o Lula. Tudo rema contra a possibilidade.