Homens são presos pela PM com arma de fogo e drogas na capital

Da redação ac24horas - 21/04/2017 08:26:47

Policiais militares prenderam durante “Operação Tiradentes” na tarde desta quinta-feira, 20, dois homens acusados de posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. O fato aconteceu no Ramal do Herculano, região do 2° Distrito de Rio Branco.

De acordo com os militares, eles passavam no ramal, quando avistaram um dos suspeitos com uma arma de fogo. Ao tentar abordá-lo, ele entrou em uma residência.

Os policiais adentraram a casa, e prenderam os irmãos, José Vitor dos Santos, 19 anos, e José Ailton dos Santos, 21 anos, com uma escopeta calibre 28, e quatro cartuchos intactos.

Ainda foram apreendidos duas pedras de oxidado de cocaína, 12 tabletes de maconha, dinheiro e materiais utilizados para embalar e preparar mais entorpecentes.

A dupla foi encaminhada para Delegacia de Flagrantes (Defla) para serem tomadas providências cabíveis ao caso.