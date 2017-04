Emprego cai em março no Acre e saldo acumulado de doze meses é de -2,30%, informa Caged

Da redação ac24horas - 21/04/2017 14:29:17

O emprego anda em queda no Acre, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), publicado mensalmente pelo Ministério do Trabalho. Os dados de março mostram, por exemplo, que quando comparado com o mês imediatamente anterior houve uma queda de 0,65% na oferta de vagas no Estado naquele mês, mais especificamente nas cidades pesquisadas pelo Caged (Cruzeiro do Sul, Feijó, Tarauacá, Sena Madureira e Rio Branco).

No acumulado de doze meses (março 2016 a março 2017) as demissões somam 1.651 registros –redução de 2,30% na oferta de novas vagas em um ano. Feijó apresentou o pior desempenho no período: -10,27% nas vagas de trabalho.