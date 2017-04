Depasa diz que falta de água em alguns setores de Rio Branco foi por problemas na Estação de Tratamento

Da redação ac24horas - 21/04/2017 08:23:39

A secura nas torneiras de alguns bairros de Rio Branco nos últimos dias, foi provocada por uma manutenção realizada sem aviso pelo Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa). Para a região do antigo Distrito Industrial o problema alegado foi uma não explicada intervenção no sistema – supostamente de distribuição de água.

Ao longo desta semana os moradores de diversos bairros da capital reclamaram de uma redução no parco fluxo da água fornecida pelo Depasa. Enquanto em outras capitais o fluxo é constante e é comum os consumidores não possuírem caixas d´água, em Rio Branco o fornecimento é de uma vez a cada dois ou três dias – às vezes até mais.

Depasa se explica

Em resposta ao pedido de informações a respeito da mais recente interrupção no abastecimento, a Assecom informou que nesta semana, a autarquia teve de alterar o fluxo de abastecimento em algumas regionais, por conta de uma manutenção na Estação de Tratamento de Água (ETA) 2.

A manutenção na ETA deve ser concluída nesta sexta-feira ou no fim de semana, quando o fluxo voltará gradativamente ao normal. Na nota o Depasa informa ainda que, em relação à região do Distrito Industrial, o problema se deu por uma intervenção no sistema e logo voltou ao normal.

Sobre a falta de água no Colégio Estadual Armando Nogueira (Cean), o Depasa disse ter entrado em contato com a Secretaria de Educação sobre o ocorrido e foi informada que houve uma perda de água nas dependências da escola e já resolvido. A escola chegou a suspender as aulas na terça-feira (18).