Confira o Lançamento da coleção de semijoias ECO-2017 da Gold Skill

James Pequeno - 21/04/2017 17:32:03

Super evento realizado, quarta-feira, 19/04, no restaurante La Nonna, ocorreu o lançamento da coleção de semijoias ECO-2017 da Gold Skill. Mais uma vez o traço do designer Sergio Svirezzo demonstrou refinamento, sofisticação e leveza, com os detalhes captados na natureza. Esta concepção natural das semijoias Gold Skill proporciona expressividade com equilíbrio, revitalizando na mulher a beleza e a personalidade ao usá-las.

Parabéns Gold Skill!!

A cerimônia linda para semijoias e públicos lindos.

MeyreManausProducoes