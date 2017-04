Casa pega fogo no Mauri Sérgio, no Segundo Distrito de Rio Branco

Da redação ac24horas - 21/04/2017 11:55:47

Um incêndio em uma residência de madeira na Travessa Coelho, 128, no bairro Mauri Sérgio, no 2º Distrito de Rio Branco, foi registrado na noite desta quinta-feira, 20.

Há poucas informações sobre incidente. Graças a ação do Corpo de Bombeiros foram recuperados geladeira, uma cama de solteiro, máquina de lavar e fogão. Não houve vítima.

Por causa do tamanho da casa, o incêndio é considerado de pequenas proporções. O Corpo de Bombeiros deve emitir um laudo sobre as causas do incêndio em 20 dias.