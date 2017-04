Calendário de entrevistas de seleção da Emurb é divulgado

Da redação ac24horas - 21/04/2017 08:19:15

A prefeitura de Rio Branco (PMRB) divulgou nesta quinta-feira (20) o resultado provisório e o calendário de entrevistas para aqueles cujos currículos foram selecionados no processo de provimento de vagas em empregos temporários de ensino médio e ensino fundamental incompleto para a Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb)

A lista completa está disponível no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE, <http://www.diario.ac.gov.br/>), edição Nº 12.036, desta quinta-feira (20), páginas 111 a 128.

Após baixar o arquivo em formato PDF o interessado pode agilizar a pesquisa digitando Ctrl+“F”, abrindo o sistema de pesquisa, e digitando o nome a ser pesquisado e apertando “Enter”.

Os candidatos cujos nomes constam na lista devem comparecer a usina de asfalto da Emurb, situada no Distrito Industrial, Zona A, Setor 10, no dia agendado para a entrevista, conforme relação abaixo, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, portando documento de identidade com foto. Quem não comparecer ao local da entrevista na data e horário previamente estabelecido será considerado desistente do Processo Seletivo.

CHEFE DE CAMPO (dia 28/04/2017 – 14:00 ás 17:00)

OPERADOR DE VIBROACABADORA (dia 29/04/2017 – 07:00 ás 12:00)

OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS (dia 29/04/2017 – 07:00 ás 12:00)

OPERADOR DE ROLO COMPRESSOR (dia 29/04/2017 – 07:00 ás 12:00)

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA (dia 29/04/2017 – 07:00 ás 12:00)

OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (dia 29/04/2017 – 07:00 ás 12:00)

OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (dia 29/04/2017 – 07:00 ás 12:00)

OPERADOR DE MOTONIVELADORA (dia 29/04/2017 – 07:00 ás 12:00)

OPERADOR DE COMPACTADOR DE PERCUSSÃO (dia 29/04/2017 – 07:00 ás 12:00)

PINTOR (dia 26/04/2017 – 07:00 ás 12:00)

SOLDADOR (dia 26/04/2017 – 07:00 ás 12:00)

LAVADOR (dia 26/04/2017 – 07:00 ás 12:00)

MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS (dia 26/04/2017 – 07:00 ás 12:00)

RASTELEIRO (dia 26/04/2017 – 07:00 ás 12:00)

MECANICO (dia 26/04/2017 – 07:00 ás 12:00)

MOTORISTA (dia 26/04/2017 – 07:00 ás 12:00)

ENCANADOR (dia 26/04/2017 – 14:00 ás 17:00)

APONTADOR (dia 26/04/2017 – 14:00 ás 17:00)

NIVELADOR (dia 26/04/2017 – 14:00 ás 17:00)

AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (1º ao 150º colocado – dia 27/04/2017 – 07:00 ás 12:00) (151º ao 307º colocado – dia 27/04/2017 – 14:00 ás 17:00)

AUXILIAR DE MECÂNICO (dia 28/04/2017 – 07:00 ás 12:00)

PEDREIRO (dia 28/04/2017 – 07:00 ás 12:00)

CARPINTEIRO (dia 28/04/2017 – 07:00 ás 12:00) BORRACHEIRO (dia 28/04/2017 – 07:00 ás 12:00)

ELETRICISTA (dia 28/04/2017 – 07:00 ás 12:00)

ELETRICISTA DE AUTOS (dia 28/04/2017 – 14:00 ás 17:00)