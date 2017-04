Ação parlamentar de Alan Rick garante R$ 2,5 milhões para obras do complexo em Sena Madureira

Da redação ac24horas - 21/04/2017 08:03:25

A ação parlamentar do deputado federal Alan Rick (PRB) garantiu, junto ao Ministério do Esporte, a aprovação de recursos da ordem de R$ 2,5 milhões para as obras do Complexo Esportivo do Estádio Marreirão, em Sena Madureira, que incluem a ampliação das arquibancadas, construção de alojamentos, vestiários, restaurante e uma quadra de grama sintética. Os recursos foram garantidos pelo ministro Leonardo Picciani ao próprio deputado no final de março. O projeto já está pronto e as obras serão realizadas pela prefeitura de Sena Madureira.

Na manhã desta quinta-feira, 20, Alan Rick esteve em Sena Madureira e ao lado do prefeito Mazinho Serafim (PMDB), conheceu de perto a realidade do local que deve ter as obras reiniciadas nos próximos meses, uma vez que a prefeitura já dispõe de recursos iniciais para a primeira etapa do projeto.

“Essa obra é um sonho da população de Sena Madureira. Há muitos anos reformas ou tentativas de reformas vem se arrastando aqui sem sucesso e, muitas vezes, com sérios problemas. Agora, graças à ajuda do deputado Alan Rick, que alocou R$ 2,5 milhões no Ministério do Esporte para o nosso município, nossa gestão vai poder reconstruir o Marreirão e resgatar a história do futebol em Sena Madureira. Aqui teremos um espaço de esporte e lazer de qualidade para os nossos jovens e para toda a população da nossa cidade. Sou grato ao deputado Alan Rick, pelo apoio que tem dado à nossa gestão com esses recursos”, disse o prefeito Mazinho Serafim.

Alan Rick, por sua vez, lembrou que há dois anos vem batalhando, junto ao Ministério do Esporte, pela liberação desses recursos. “ O Marreirão foi palco de uma bela história do futebol em Sena Madureira. Espaço onde grandes times e grandes talentos se apresentavam todos os domingos. Infelizmente nos últimos anos ficou completamente abandonado. Mas essa história está mudando. Graças a Deus, temos essa oportunidade de virar e mudar essa página da história do município”, disse o deputado.

“Não tenho dúvidas de que esse complexo esportivo vai ser uma referência na região. Quero parabenizar o prefeito pelo belo projeto que aqui vai se tornar realidade e, dessa forma, resgatar a história do futebol em Sena Madureira e garantir espaço de lazer para toda a comunidade”, disse Alan Rick.

REVITALIZAÇÃO DE UM ESPAÇO DE GRANDES HISTÓRIAS

O Estádio Antônio Marreiro Filho, o Marreirão, em Sena Madureira, foi inaugurado em 1983 pelo então governador Nabor Júnior. Até a década de 1990, foi a principal praça esportiva do município, onde era realizado, anualmente, o campeonato municipal com times de grande expressão na região, entre os quais o Grêmio, Comercial, Fluminense, Assincra, Vasco da Gama entre outros. Mas o que era um espaço de lazer, hoje é um lugar abandonado.

Com a garantia dos recursos de R$ 2,5 milhões do Ministério do Esporte viabilizados pelo deputado federal Alan Rick, o Complexo do Marreirão deixa de ser um sonho e torna-se realidade. Lá também estão garantidas as obras do estacionamento para deficiente e demais clientes, dois vestiários com banheiro, reforma do túnel de acesso ao campo, construção da praça de alimentação interna, construção de três quiosques de alimentação para o público externo, pavimentação das áreas internas de trânsito e circulação para os frequentadores, implementação de quatro torres profissionais de iluminação e também a construção de arquibancadas para deficientes, ampliação do muro lateral, além de alojamento com restaurante.