“A solução não é acabar com Baleia Azul, porque amanhã vai surgir a pantera vermelha”, diz padre

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 21/04/2017 08:51:14

O padre Massimo Lombardi, importante líder espiritual da igreja católica no Acre, opinou sobre o macabro jogo da Baleia Azul, que tem vitimado jovens e adolescentes em vários estados brasileiros. Para o sacerdote “a solução não é acabar com Baleia Azul, porque amanhã vai surgir a pantera vermelha”. Isso significa, segundo o padre, que o problema não está no game, mas na sociedade, na família e na religião, diz ele, fazendo uma autocrítica.

“O jovem se entrega à Baleia Azul porque perdeu seu ideias. Um jovem normal não vai se entregar a uma facção, à Baleia Azul. Falta ideais. Quando uma pessoa perde o ideal pra viver, a consideração pelos pais, se entrega às drogas. Falta referência. Às vezes decepcionado com a religião, com a política, com a escola.”

“Somos nós que temos que ter medo da Baleia Azul. É uma forma de suicídio. O suicídio entre os jovens é grande demais. Que os jovens valorizem sua vida e cultivem as sementes de seu futuro. Que os pais estejam presentes ao lado dos seus filhos, para eles não caírem nas armadilhas dos traficantes, ou das facções ou das Baleias Azuis da vida”, pede o padre.