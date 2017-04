Taxistas da cidade de Cruzeiro do Sul alegam prejuízos financeiros com buraqueira nas vias públicas

Archibaldo Antunes 20/04/2017 13:15:22 Corresponde no Vale do Juruá

A classe dos taxistas em Cruzeiro do Sul não está nada satisfeita com a precariedade da malha viária da cidade. Por unanimidade, eles afirmam amargar despesas adicionais com a manutenção dos veículos, decorrentes da buraqueira enfrentada no dia a dia. Apesar das queixas, eles não quiseram gravar entrevista e nem permitiram ser fotografados.

Em off, porém, os profissionais do volante disseram à reportagem do ac24horas, na manhã desta quinta-feira, 20, não ter muitas expectativas sobre a gestão do prefeito Ilderlei Cordeiro (PMDB). “Ele já marcou quatro reuniões com a gente e não compareceu a nenhuma”, disse um deles.

Com a fuga da clientela e o aumento no preço da gasolina, alguns ainda precisam evitar as corridas para bairros cujas ruas estão intrafegáveis. “Sai mais em conta ficar aqui no ponto à espera de outros passageiros”, afirmam.

Há vias que os profissionais evitam a todo custo, algumas bem próximas ao centro da cidade. Uma delas é a Rua Antônio Costeira, onde os buracos já se transformaram em verdadeiras crateras. “E muitas ruas de Cruzeiro do Sul, a gente precisa escolher em quais buracos vai cair”, brincam.

Mas o bom humor dá lugar ao receio quando os taxistas são instados a fornecer os próprios à reportagem. “Se a gente se identificar, corre o risco de ser perseguido pelos fiscais da prefeitura”, disse um deles.

Outro lado

O secretário de Obras do município, Joel Correia de Queiroz, alegou por telefone que a prefeitura tem feito o possível para recuperar a malha viária da cidade. De acordo com ele, são 218 quilômetros de ruas “arrebentadas”.

“Usamos asfalto quente pra fazer o serviço, e ele pode se perder com as chuvas. Nos dias de tempo fechado, precisamos trabalhar com mais cuidado. Mas ainda assim, e apesar das dificuldades financeiras por que passa o município, nós vamos concluir o trabalho”, assegurou Queiroz.

Até o final de abril, Queiroz prevê a conclusão de mais 300 metros de recapeamento de ruas, entre elas a Avenida Copacabana, uma das mais movimentadas de Cruzeiro do Sul.