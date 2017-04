Secretaria de Saúde nega quebra em Raio X da Policlínica do Tucumã: problema foi de apenas um dia

Régis Paiva - regispaivajor@gmail.com 20/04/2017 13:21:57

A Secretaria de Saúde do Estado do Acre (Sesacre) negou que o aparelho de raios X da Policlinica do Tucumã (ex-UPA) esteja sem funcionar há vários dias como o denunciado pelos usuários, mas admitiu um problema localizado em apenas um dia.

Na última terça-feira (18) os pacientes e usuários da Policlínica denunciaram estar o aparelho de Raio “X” quebrado há vários dias, provocando graves problemas para as pessoas em busca de atendimento médico.

Por conta da falta do equipamento, muitos usuários precisaram ser encaminhados para outras unidades e alguns tiveram de recorrer a rede privada nos casos mais urgentes.

No mesmo dia 18 foi enviado um pedido de explicações para a Secretaria de Saúde do Estado do Acre (Sesacre), mas a resposta somente veio somente no final da tarde desta quarta-feira (19).

Sesacre se explica

A Sesacre revelou em e-mail que gerência da unidade informou não ser verídica a informação de que o Raio X estivesse quebrado há dias. Mas reconheceu ter o equipamento apresentado um “vazamento”.

“A empresa responsável pela manutenção do equipamento já foi acionada a fim de solucionar o problema. As Upas realizam esses exames”, diz a nota, dando conta de que o aparelho voltou a funcionar normalmente na quarta-feira.