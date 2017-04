Rio Branco tem a 6ª maior extensão de ciclovias do Brasil

Da redação ac24horas - 20/04/2017 07:41:38

Rio Branco tem uma das melhoras estruturas cicloviárias do País. É o eu sugere um levantamento da ong Mobilize (www.mobilize.org). A capital do Acre é a sexta em extensão cicloviária entre as capitais, com 103 quilômetros de vias exclusivas para bicicletas, segundo dados fornecidos em janeiro de 2017 para a Mobilize. A divulgação dos dados marca o Dia da Bicicleta, comemorado em 19 de abril.