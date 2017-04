Rede Havan deve inaugurar filial em Rio Branco e oferece cerca de 200 vagas de emprego; saiba mais

Da redação ac24horas - 20/04/2017 10:27:12

A Havan, considerada a maior rede de lojas de departamentos do Brasil, inaugura ainda este ano uma filial na Via Verde, em frente ao Makro, em Rio Branco, no Acre, com previsão de geração de 200 empregos diretos. Uma boa notícia em um momento de crise financeira. Os currículos podem ser enviados para o e-mail: rhriobrancoac@havan.com.br.

A loja terá 16 mil metros quadrados de área construída, 500 vagas de estacionamento gratuitas, esteira rolante e área de alimentação. O investimento é de R$ 40 milhões.

Entre os mais de 100 mil produtos oferecidos pela rede estão cama, mesa, brinquedos, utilidades domésticas, eletroeletrônicos, ferramentas e decoração.