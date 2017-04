Quadrilha tenta roubar avião monomotor no interior de RO

Da redação ac24horas - 20/04/2017 07:30:10

JHnoticias

Três indivíduos que vieram de Rondonópolis/MT roubar uma aeronave acabaram presos logo após a tentativa frustrada que aconteceu na manhã desta terça-feira (18), no aeroporto José Coleto. De acordo com a Polícia, uma aeronave estava se preparando para decolar quando dois homens armados, trajando roupas camufladas, bateram na janela e obrigaram o piloto abrir a porta. Depois, renderam os ocupantes do avião e mandaram o piloto decolar.

Em um momento de bobeira, um dos marginais baixou a guarda e o piloto acabou entrando em luta corporal com os bandidos, que acabaram fugindo, entrando no mato. aviao roubo

A Polícia Militar foi acionada e as Guarnições de Rádio Patrulha, NI (Núcleo de Inteligência da PM), GOE (Grupo de Operações Especiais), Polícia Civil e Polícia Federal, se deslocaram ao aeroporto e fizeram uma varredura nas imediações.

Meia hora após a tentativa de roubo seguida de sequestro, uma equipe do NI se deparou com um dos suspeitos caminhando pelo Travessão da Linha Universal, que liga a estrada do Aeroporto com a Linha 94. Ele foi identificado como Jhon Heriksen Mendoça Fernandes, de 18 anos.

No momento da abordagem, Jhon Heriksen estava trajando bermuda rasgada e tentou enganar os PM’s falando que era mendigo, porém sua aparência mostrava o contrário. Os policiais militares e policiais civis do Sevic da 2ª DP, continuaram com as diligências e acabaram encontrando a roupa camuflada que ele estava usando no roubo.

aviao roubopresosSem saída, Jhon Heriksen acabou confessando e admitiu que veio a Ji-Paraná apenas para roubar a aeronave.

Continuando com as diligências, uma equipe da Polícia Federal encontrou os outros dois bandidos que haviam acabado de alugar um apartamento em um hotel no Centro da cidade. Eles foram identificados como Tiago Costa Magalhães e Kleber Alves de Lima. Com eles, os policiais apreenderam uma caminhonete S-10, de placa QBA-5578, registrada no município de Rondonópolis/MT.

Em seguida, a equipe, com apoio de policiais militares lotados no GOE que estavam de folga, retornaram ao aeroporto e fizeram uma busca mais minuciosa, encontrando uma mochila contendo binóculos, água, roupas camufladas e um revólver calibre 38.

A Polícia também informou que os três indivíduos presos são ex-presidiários da cidade de Rondonópolis/MT, e compõem uma quadrilha especializada em Tráfico de Drogas, sequestros de aeronave e roubos de veículos pesados. O trio tentou roubar uma outra aeronave na cidade de Rolim de Moura, na semana passada, porém o plano não deu certo.